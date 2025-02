Panatta, non decollano gli affari dell'ex campione di tennis: dopo 15 anni chiude la sua AP Communication

Adriano Panatta costretto a chiudere la sua AP Communication

Dopo 15 anni di attività l’ex campione italiano di tennis Adriano Panatta è costretto a chiudere la sua AP Communication basata a Roma. Nei giorni scersi, infatti, la società che era stata costituita nel 2010 è stata messa in liquidazione e Federico Marcellino che ne era amministratore unico ne è stato nominato liquidatore. Lo scioglimento dell’azienda è sopravvenuto perché il capitale è stato eroso e Panatta, evidentemente, non aveva voglia di immettere nuove risorse.

L’ultimo bilancio disponibile al 2002 di AP Communication evidenziava già un patrimonio netto negativo per 208mila euro e debiti per 570mila euro mentre i ricavi erano stati di soli 68mila euro rispetto agli oltre 800mila euro del precedente esercizio. La società era nata per occuparsi della ideazione e realizzazione di eventi sportivi e dello spettacolo e sviluppare anche tutta la relativa attività di comunicazione e marketing. Panatta ha l’80% della società il cui restante 20% è di Elisabetta Monforte, fra l’altro presidente della società sportiva romana Panama dove si praticano padel e tennis e la cui proprietà è di Maurizio Panatta, cugino di Adriano.