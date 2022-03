Pane da 5 a 10 € al chilo. Via alla speculazione sul prezzo del grano tenero

Pane e pasta, il prezzo sale ma non per il costo delle materie prime

La guerra in Ucraina sta provocando gravi conseguenze non solo sul fronte militare, ma anche dal punto di vista economico. In Italia, ad esempio, si registra un'improvvisa impennata dei prezzi sulle materie prime e non solo. Dal grano al pane il costo aumenta di 13 volte, tenuto conto che per fare un chilo di pane occorre circa un chilo di grano, dal quale si ottengono 800 grammi di farina da impastare con l'acqua per ottenere un chilo di prodotto finito. È quanto lamenta la Coldiretti nel commentare l'analisi di Assoutenti che rileva un prezzo medio del pane in Italia di 5,31 euro al kg con punte di 9,8 euro al chilo.

Un chilo di grano tenero ha raggiunto infatti in Italia - sottolinea la Coldiretti - il valore massimo di 40 centesimi al chilo su valori influenzati direttamente dalle quotazioni internazionali a differenza del pane che evidenzia una estrema variabilità dei prezzi lungo la penisola. Una dimostrazione che a pesare sul prezzo finale del pane per oltre il 90% sono altri fattori come l'energia, l'affitto degli immobili e il costo del lavoro piuttosto che la materia prima agricola.

