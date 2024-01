Panetta spinge sui bond sovrani. "L'euro è la nostra difesa comune"

Panetta: "L'Ue emetta bond sovrani comuni senza rischio"

"La disponibilità di un titolo comune europeo privo di rischio è necessaria per lo sviluppo delle principali attività finanziarie". Lo sostiene il Governatore di Bankitalia Fabio Panetta spiegando che tale disponibilità "faciliterebbe la determinazione del prezzo di prodotti finanziari rischiosi, quali le obbligazioni societarie e i derivati, stimolandone l’espansione; renderebbe disponibile una forma di collaterale utilizzabile in ogni paese e in tutti i segmenti di mercato, da impiegare come garanzia nelle attività delle controparti centrali e negli scambi interbancari di liquidità, anche su base transfrontaliera; agevolerebbe la diversificazione delle esposizioni degli intermediari sia bancari sia non bancari; costituirebbe la base delle riserve internazionali in euro detenute dalle banche centrali estere".

In questo senso, per Panetta, le obbligazioni emesse nell’ambito del programma Next Generation EU sono "un primo, positivo passo in questa direzione". Ma, aggiunge, "emissioni episodiche non bastano per determinare un punto di svolta: per facilitare lo sviluppo della Unione Monetaria e rafforzare il ruolo internazionale dell’euro abbiamo bisogno di un’offerta stabile e regolare di titoli europei privi di rischio".

In una fase di tensioni geopolitiche, l'Unione monetaria "rappresenta altresì una sorta di clausola di difesa collettiva: ogni attacco rivolto a un suo membro colpisce la moneta unica, un elemento essenziale della nostra sovranità condivisa, ed equivale a un attacco a tutta l’Unione", dice ancora Panetta, che ha ricordato che l'Unione "è lo strumento che generazioni di europei hanno costruito insieme per ottenere pace, libertà e prosperità. Incarna il desiderio di progredire e lavorare insieme sulla scena mondiale. Sono questi i motivi per cui merita il nostro sostegno incondizionato".