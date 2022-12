Panettone e dolci griffati, da Ferragni a Dolce&Gabbana: i migliori del 2022

Panettone, pandoro e dolci griffati: i migliori per Natale 2022

Manca sempre meno a Natale 2022. E il mondo della moda, quest'anno più che mai, si mobilita per regalare al proprio pubblico delle feste all'insegna del gusto, nel senso più ampio del termine: dal packaging stiloso, ricercato e raffinato ai sapori ricercati. Diverse case di moda infatti, da Chiara Ferragni a Dolce&Gabbana passando per Gucci e Armani hanno lanciato sul mercato delle vere e proprie limited edition di pandori, panettoni, dolci esclusivi e "bollicine". Mossi tutti da unico obiettivo: combinare il fashion con un food in un sodalizio sempre più glamour, pieno di stile, ma anche di sapori forti e gustosi. Ecco alcune delle partnership in tendenza per questo Natale 2022.

Pandoro benefico di Chiara Ferragni e la bufera innescata da Selvaggia Lucarelli

In primis, non si può che citare il pandoro (benefico) promosso questo autunno da Chiara Ferragni, imprenditrice italiana per eccellenza, che sfiora ormai quasi i 30 milioni di followers su Instagram. Anche quest'anno l'influencer ha deciso di allearsi con l'azienda italiana Balocco, lanciando sul mercato il pandoro griffato, dal packaging inconfondibile: sfondo rosa, nastro rosso e l'iconico occhio, nonchè simbolo dell'omonimo marchio di moda.

Chiara Ferragni



La collaborazione però tra l'azienda dolciaria e Ferragni, come spesso accade, ha scatenato una pioggia di critiche social non indifferenti: a lanciare il sasso Selvaggia Lucarelli, ex penna del Fatto Quotidiano e ora del quotidiano Domani diretto da Stefano Feltri, che solo pochi giorni, attraverso un editoriale, ha rivelato come la collaborazione tra Ferragni e Balocco fosse in realtà l'ennesima "velina" dell'influencer e non un'operazione a scopo benefico.

Selvaggia Lucarelli e Chiara Ferragni



Panettone griffato Dolce&Gabbana e l'intesa con Fiasconaro