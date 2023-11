Pantheon.it al capolinea, in liquidazione la società di Testore e Gianni

Pantheon.it al capolinea, bilanci in rosso. In liquidazione la società di consulenza di Roberto Testore e Francesco Gianni

Arriva al capolinea Pantheon.it, società di consulenza aziendale nata nel 2007 ad opera di due personaggi importanti della economia e della finanza: da una parte Roberto Testore già amministratore delegato di Fiat Auto e dall’altra Francesco Gianni, uno dei più noti avvocati d’affari italiani e fondatore dello studio Gianni & Origoni.

Qualche settimana fa, infatti, si sono riuniti i soci di Pantheon.it di cui Gianni ha il 41% e Invest Advisory il restante 59% per decretare lo scioglimento anticipato, la messa in liquidazione e la nomina dello stesso Testore, già presidente, quale liquidatore. Proprio Testore aveva fatto società con Gianni attraverso la sua advisory firm Fante srl che nel 2022 fu comprata da Investis Banca, ex Banca Intermobiliare, allora guidata da Claudio Moro.

Fante ha quindi cambiato nome in Investis Advisory e nel frattempo la banca è passata sotto la guida di Stefano Vecchi. C’è da osservare che Pantheon.it non è mai decollata e ha chiuso il bilancio 2022 con ricavi per soli 44mila euro e una perdita di 30mila euro.