Paolo Berlusconi, cassaforte vuota. La vendita de Il Giornale? Manna dal cielo

Paolo Berlusconi, la sua cassaforte in profondo rosso. La vendita de "Il Giornale" è una manna dal cielo

L’acquisto de “Il Giornale” da parte della famiglia Angelucci formalizzato poche settimane fa è una vera manna dal cielo per Paolo Berlusconi. Qualche giorno fa, infatti, la figlia Alessia nella sua qualità di presidente di Pbf, la cassaforte di famiglia, ha guidato l’assemblea dei soci che ha approvato il bilancio 2022 chiuso in profondo rosso sia nell’ordinario sia nel consolidato. Pbf vede il 99,7% del capitale in mano a papà Berlusconi sia direttamente sia attraverso la Luna srl e il restante 0,3% detenuto dalla figlia.

Nel dettaglio il consolidato è finito in rosso per 11,3 milioni di euro, ben peggio del disavanzo di 7,5 milioni dell’anno prima, perdita dovuta in gran parte alla svalutazione della principale controllata, la See-Società Europea di Edizioni (editrice de “Il Giornale”) che ha chiuso lo scorso anno in rosso per 12,2 milioni. Fra le altre partecipazioni di Pbf figurano Laboratorio Ulisse, Seg e Sisvi.

A livello consolidato i ricavi anno su anno sono calati da 24,8 a 23 milioni (quasi tutti sono i ricavi di See), l’ebitda in negativo è raddoppiato da 5,8 a 10,5 milioni e così come l’ebit peggiorato da -6,9 a -12,1 milioni. A fine 2022 il gruppo aveva a disposizione linee di credito bancarie per 11,7 milioni. Passando al bilancio ordinario la perdita è stata di 7,6 milioni, leggermente peggiore di quella dell’anno prima, che unita alle perdite precedenti (oltre 1,88 milioni) è stata ripianata da 9 milioni di versamenti soci. La nota integrativa del bilancio riporta che l’acquisto del 70% di See da parte della Tosinvest degli Angelucci ha visto il prezzo basato su un enterprise value di 25 milioni.