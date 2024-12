Partecipate dello Stato: il ruolo cruciale nell'economia e i successi di Terna, Leonardo e FiberCop

Le società partecipate dallo Stato continuano a essere un motore centrale per l’economia italiana, contribuendo al 15,4% del PIL e al 28% della capitalizzazione di Piazza Affari. Con un impatto occupazionale rilevante – 483 mila dipendenti – queste realtà si confermano essenziali per lo sviluppo del sistema Paese. È quanto emerge dalla sesta edizione del "Rapporto sui bilanci delle Società partecipate dallo Stato 2017-2023", redatto dal centro studi CoMar e ripreso da Mf.

Numeri in crescita e settori di punta



Nel 2023, il fatturato complessivo delle partecipate pubbliche ha raggiunto i 328,4 miliardi di euro, mostrando un significativo incremento del 44,1% rispetto al 2017, a conferma della solidità del comparto, in particolare nei settori dell’energia (76,3%), meccanica (10,9%) e telecomunicazioni (9,6%).

Gli utili complessivi hanno toccato i 14,7 miliardi, più che raddoppiando (+106,5%) rispetto al 2019. Anche il margine operativo netto, pari a 33,9 miliardi, è in crescita del 57,5% sul 2017, dimostrando una gestione finanziaria sempre più efficace.

Eccellenze: Terna, Leonardo e FiberCop



Tra i risultati più brillanti del 2023 spiccano quelli di Terna, Leonardo e FiberCop. Terna ha registrato un aumento del fatturato del 17,8%, mentre Leonardo ha segnato un impressionante +17,6%. FiberCop, specializzata nelle infrastrutture per le telecomunicazioni, si distingue per un margine operativo netto tra i più elevati del comparto: il 53,5%, una performance che la pone al vertice della classifica, seguita da Terna (44,6%) e Autostrade per l’Italia (44%).

In termini di rapporto utile su fatturato, FiberCop ha ottenuto un eccellente 28,1%, dimostrando la capacità del settore telecomunicazioni di generare valore strategico per il Paese.

Il peso in Borsa e le prospettive future



Le 13 società quotate partecipate dallo Stato rappresentano quasi il 28% della capitalizzazione di Piazza Affari, per un totale di 219,4 miliardi di euro al 10 dicembre 2024. La capacità di queste aziende di trainare l’economia è confermata da una presenza significativa nei settori dell’energia, infrastrutture e telecomunicazioni.

Nonostante alcune flessioni settoriali, il successo di realtà come FiberCop, Terna e Leonardo evidenzia il potenziale delle partecipate pubbliche. La loro capacità di innovare e investire in comparti strategici le rende un pilastro insostituibile per il futuro economico del Paese.

Con risultati così significativi, le società pubbliche non solo contribuiscono a rafforzare il tessuto produttivo italiano, ma consolidano il loro ruolo come attori chiave per la crescita e la competitività internazionale.