Patto per la ripresa, Draghi accelera. Ma il salario minimo resta fuori

"Il Paese ha assolutamente bisogno di un Patto sociale, di un Patto economico che lo faccia ripartire in un modo robusto e forte e tutte le forze sociali sono chiamate a partecipare". Lo dice il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, rispondendo alle domande dei cronisti durante una visita al mercato di Fuorigrotta a Napoli. "Questo l'avevo gia' lanciato nel maggio dello scorso anno nel periodo piu' buio della pandemia - aggiunge Conte - adesso ancor di piu' dobbiamo farlo. Ovviamente a questo Patto devono partecipare tutte le forze politiche che vogliono assumere un atteggiamento responsabile rispetto al Paese". Conte dice di essere a favore del salario minimo. "Primo, tagliamo l'IRAP per le imprese, che significa anche semplificazione. Adesso hanno doppia contabilita', doppia dichiarazione. Due, il Sud. Decontribuzione al Sud sta funzionando molto bene, quasi 600mila posti occupati quest'anno per decontribuzione Sud. Rendiamola strutturale, allarghiamola e rendiamola decennale. Tre, per tutti i lavoratori, salario minimo. Assolutamente si perche' oltre 4 milioni di lavoratori sono in difficolta'. Prendono pochi euro all'ora e dobbiamo portarli a una soglia minima che potrebbe essere 9 euro. Discutiamone anche con tutte le organizzazioni sindacali".

Ma, secondo Repubblica, il tema del salario minimo resta per ora fuori dal dialogo tra Palazzo Chigi e sindacati. "Non si parlerà tuttavia di salario minimo legale — strumento che fra l’altro piace poco sia agli industriali sia ai sindacati, e al momento non compare nell’agenda di governo — sebbene sia fra i temi più discussi dalle forze politiche", si legge. "Con Pd, 5S e Leu pronte a prospettarlo al premier come uno dei pilastri del costituendo Patto per la ripresa".

Governo, Letta: Patto Italia proposto da Draghi occasione per cambiare Paese

"Il Patto proposto da Draghi è l'occasione per cambiare il Paese, è una vittoria del Partito Democratico che lo ha chiesto già in aprile. Ora serve un grande sforzo collettivo della politica, delle istituzioni e di tutte le parti sociali, per trovare le soluzioni per creare lavoro e sviluppo. Sul lavoro noi chiediamo di partire da 5 priorità per uscire dal ventennio di stagnazione economica e crescenti disuguaglianze che abbiamo alle spalle: 1) Blindare la gestione delle risorse del Pnrr da infiltrazioni mafiose e criminali; 2) Aprire al salario minimo, rafforzando al contempo la contrattazione collettiva; 3) Varare un progetto serio per la sicurezza sul lavoro; 4) Portare a termine la riforma degli ammortizzatori sociali; 5) Porre l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro come priorità, riformando l’apprendistato e mettendo fine alla vergogna dei finti stage". Lo scrive su Facebook il segretario del Pd, Enrico Letta.