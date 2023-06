Pensione a 61 anni, come lasciare il lavoro con la legge Fornero

Pensioni a 61 anni? Con la legge Fornero si può ma servono particolari condizioni e dover rinunciare a qualcosa nell'assegno

La riforma Fornero rientrava all'interno dell'iniziativa "Salva Italia" promossa dal Governo Monti e ha segnato il passaggio definitivo delle pensioni dal sistema salariale a quello contributivo. Il secondo prevede che l'entità dell'assegno aumenti proporzionalmente all'ammontare dei contributi versati durante gli anni di lavoro. Per andare in pensione con la legge Fornero si devono aver compiuto 67 anni di età e aver versato almeno 20 anni di contributi ma ci sono dei casi in cui si può lasciare il lavoro anche a 61 anni.