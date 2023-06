Pensioni, 41 anni di contributi senza limiti di età per superare la Fornero

Pensioni, il piano del governo per cambiare tutto. Ecco quanto costa

Il governo Meloni si muove per un nuovo piano sulle pensioni. L'obiettivo dell'esecutivo è quello di superare la legge Fornero. Spunta l'ipotesi dei 41 anni di contribuiti senza limiti di età. Secondo le stime dell'Inps però la misura avrebbe un costo di 4 miliardi il primo anno. E arriverebbe a 75 in dieci. Ad annunciare la scelta del governo è il sottosegretario al Welfare Claudio Durigon in un’intervista a La Stampa. "A me sta tanto cara e posso garantire che si farà. Se sarà fatta quest'anno o comunque il prossimo vedremo. Ma sia come Lega che come governo vogliamo portare a casa questo risultato", assicura.

Durigon - prosegue La Stampa - sostiene che "già la quota 41 nella quota 103, con 62 anni di età, è un primo passo in questa direzione. Con la Quota 102 di Draghi andarono in pensione 108 mila persone. Con la Quota 103 coi 41anni di contributi ed i 62 anni di età, già oggi sono 17.000 quelli che hanno lasciato il lavoro in anticipo. Poi ci sono tutte le altre domande in lavorazione, per cui raggiungeremo certamente le 40-50.000 uscite previste a fine anno". Il sottosegretario aggiunge che "al 90% resterà Opzione donna, che però è uno strumento molto invasivo visto che prevede una decurtazione del 30% degli assegni. Però, sicuramente, già oggi con gli strumenti che abbiamo possiamo dare ristori alle donne anche molto più esaustivi. Stiamo studiando anche questo: dobbiamo capire qual è lo strumento giusto da adottare". Il governo proseguirà il confronto anche sui lavori gravosi e sulle pensioni complementari.