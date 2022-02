Pensioni, arriva la video-guida dell'Inps per chi si ritira dal lavoro

La nuova video-guida personalizzata e interattiva per le pensioni

Pensioni, arriva un video guida dedicata ai lavoratori del settore privato che hanno avuto accolta la propria domanda dall'Inps: l'Istituto nazionale della previdenza sociale guidato da Pasquale Tridico, dopo la sperimentazione dello stesso servizio per le domande di Naspi, ha avviato un sistema di comunicazione personalizzata anche per chi accede alla pensione. Ai destinatari del modello di comunicazione di liquidazione della pensione nella Gestione privata - spiega l'Istituto in un messaggio - sarà recapitato un provvedimento che prevede la possibilità di accedere a una video-guida interattiva mediante un percorso personalizzato raggiungibile attraverso QR code o link dedicato, riportato nella pagina iniziale del provvedimento.

La nuova video-guida personalizzata e interattiva evidenzia, in linea generale, le informazioni principali contenute nel provvedimento di prima liquidazione della pensione (modalità di calcolo, importo, tassazione) che il neo-pensionato riceve via posta e trova archiviato nella sua "Cassetta postale online", sempre accessibile nel portale Inps con le proprie credenziali.



Il video illustra, inoltre, i principali obblighi del pensionato verso l'Inps e i servizi che l'interessato potrà utilizzare per controllare ogni mese il proprio cedolino di pensione e confrontarlo con quello dei mesi precedenti, scaricare il certificato di pensione (ObisM) e la Certificazione Unica per la dichiarazione dei redditi annuale, richiedere le detrazioni per carichi di famiglia e variare le coordinate bancarie per il pagamento.

La video-guida chiarisce inoltre i casi in cui l'Istituto ha l'obbligo di ricalcolare annualmente le pensioni in base ai redditi dichiarati e fornisce, per coloro che sono interessati da prestazioni collegate al reddito (ad esempio, quattordicesima, integrazione al minimo, maggiorazione sociale), indicazioni in merito alle modalità di trasmissione delle dichiarazioni reddituali.

La video-guida presenta un elevato livello di personalizzazione in quanto ciascun video ha uno specifico contenuto informativo legato alle caratteriste proprie del pensionato destinatario della comunicazione.

