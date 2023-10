Pensioni, aumenti in arrivo a novembre: ecco chi ci guadagna

Pensioni, l'Inps anticiperà il conguaglio della rivalutazione per l'anno 2022. Ecco i rialzi

Novità sulle pensioni in arrivo: l'Inps anticiperà il conguaglio della rivalutazione per l'anno 2022, che ordinariamente avrebbe effettuato a gennaio del prossimo anno. A novembre, pertanto, i pensionati riceveranno gli assegni aggiornati più gli arretrati dei 10 mesi del 2023 Ecco i dettagli. A stabilirlo è il decreto legge collegato alla manovra 2024. L'aumento, pari allo 0,8%, ossia alla differenza tra l'indice provvisorio già applicato (7,3%) e quello definitivo (8,1%), spetterà per intero alle pensioni fino a 2.101 euro mensili; in misura ridotta a quelle d'importo superiore. Un esempio. Una pensione di 1.000 euro sarà aggiornata a 1.008 euro con il riconoscimento di 80 euro per arretrati da gennaio a ottobre 2023.