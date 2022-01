Pensioni in anticipo a febbraio senza Green Pass. Come e che cosa fare

Pensioni febbraio, quando vengono pagate

Anche per il mese di febbraio (anno 2022) il pagamento delle pensioni è anticipato. Come succede ormai da mesi il ritiro presso gli uffici postali sarà diviso per fasce: i cognomi che iniziano con A–B: 25 gennaio; C–D: 26 gennaio; E–K: 27 gennaio; L–O: 28 gennaio; P–R: 29 gennaio (solo la mattina); S–Z: 31 gennaio.

Pensioni prima a chi ha libretti di risparmio, Banco Posta e...

I titolai di libretti di risparmio, conti BancoPosta e Postepay Evolution possono ritirare la pensione con anticipo. La pensione in contanti può essere ritirata nelle migliaia di Postamat collocati su tutto il territorio italiano senza andare allo sportello.

Pensioni e green pass

Fino al primo febbraio chi deve ritirare la pensione alle Poste potrà farlo senza green pass ma per tutti gli altri servizi postali resterà necessario il certificato verde.

Pensioni e accredito in banca

Per chi si fa accreditare la pensione in banca si deve aspettare il primo giorno “bancabile” del mese che questo mese cade di martedì primo febbario. I cittadini di età pari o superiore a 75 anni, che riscuotono normalmente la pensione in contanti e che non hanno già delegato altri soggetti al ritiro della pensione, possono chiedere di ricevere le somme in denaro presso il loro domicilio, delegando al ritiro i carabinieri.

Pensioni, nuovi strumenti d’inclusione per persone sorde e cieche

Una nuova iniziativa dedicata per migliorare la comunicazione delle prestazioni dell’Inps alle persone sorde e cieche, attraverso video informativi su una serie di servizi, presentati contemporaneamente da una voce narrante e da una traduzione nella Lingua italiana dei segni.

Con questo programma parte la campagna "L'Inps abbatte le barriere comunicative", iniziativa che si pone nel solco dei principi del “Decreto sostegni” del 19 maggio 2021, con il quale la Repubblica italiana riconosce, promuove e tutela la Lingua italiana dei segni. Una tappa significativa di un lungo percorso verso la piena inclusione e la garanzia di tutti i diritti di cittadinanza.

I primi video realizzati e disponibili sul sito dell’Inps, trattano le seguenti prestazioni: Pensioni ai sordi, Indennità di comunicazione, Accertamento sanitario, QR Code invalidità, Riscatto di laurea, Spid, Benefici in favore dei lavoratori sordomuti e invalidi, Reddito di cittadinanza.

