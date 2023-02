Pensioni, in arrivo cinque anni di arretrati sul cedolino: ecco a chi spettano

Pensioni 2023, fino a cinque anni di arretrati sul cedolino. Ecco a quali categorie spettano

Altre buone novelle in arrivo per i pensionati, che si aggiungono alla prevista erogazione da parte dell’Inps, nel mese di marzo, degli aumenti legati alla rivalutazione degli assegni pensionistici e i corrispettivi arretrati. Pare che ad alcune categorie spetteranno arretrati fino a ben cinque anni, con il risultato di avere a loro disposizione una bella somma. Vediamo di chi si tratta.

Nello specifico, potranno beneficiare di tali arretrati i pensionati a cui spettano di diritto ma che per varie ragioni, attribuibili allo stesso pensionato o all’Ente, non è stato possibile percepire: arretrati riguardanti la quattordicesima, determinate integrazioni che spettano ai pensionati e altre somme che non sono state erogate per vari motivi. E’ possibile fare richiesta di questi arretrati inviando l’apposita domanda direttamente all’INPS; l’istituto previdenziale provvederà ad effettuare i controlli e se dalla verifica emerge che gli arretrati spettano effettivi provvederà ad erogarli sul cedolino. Quando? Insieme alla prima mensilità liquidata effettivamente.

Quanto sopra si aggiunge alla positiva novità per i pensionati che sono andati in pensione dal 2019 al 2021 e che grazie al Rinnovo del Contratto per gli Statali si vedranno accreditare gli arretrati del triennio nei cedolini. Per essere più precisi, gli assegni pensionistici verranno ricalcolati per tenere in conto gli aumenti, e allo stesso modo saranno ridefiniti i trattamenti di fine rapporto e servizio. Infine, coloro che sono usciti dal lavoro tra il 2019 e il 2021, avranno anche gli arretrati provenienti dagli aumenti previsti nel nuovo contratto. Coloro che sono già in pensione avranno gli arretrati sul cedolino in soluzione unica.