Pensioni maggio 2022, pagamento in contanti e sul conto corrente: ecco quando

Pensione anticipata maggio 2022, in posta e in banca: date e calendario

Pagamento pensioni maggio 2022: pensionati e le pensionate avranno l'accredito INPS lunedì 2 maggio 2022. Si tratta di tutti i trattamenti pensionistici, assegni, pensioni e indennità di accompagnamento per invalidi civili e rendite vitalizie INAIL. Da aprile 2022 non sono più erogate in anticipo le somme a coloro che si affidano a Poste Italiane, ma l'accesso agli uffici continua ad essere scaglionato in ordine alfabetico.

Le pensioni di maggio 2022 non avranno quindi un pagamento anticipato. Vi spieghiamo la ragione e le date in cui i pensionati potranno ritirarle in contanti!

Pagamento pensioni di maggio 2022 non anticipato. Perché? Il 31 marzo 2022 è finito lo stato di emergenza e con esso anche il sistema di pagamento anticipato agli sportelli delle poste per chi ritira la propria pensione in contanti. Già ad aprile il pagamento delle pensioni è avvenuto “normalmente” ossia dal primo del mese (ossia le modalità di prima dell’inizio della pandemia di covid). Dunque ribadiamo: a maggio il pagamento degli assegni ai pensionati non avverrà in anticipo.

Per chi ritira le pensioni in contanti il calendario di pagamento sarà dal 2 maggio al 7 maggio per Poste Italiane.

A – B ritiro pensione il giorno 2 Maggio;

C – D ritiro pensione il giorno 3 Maggio;

E – K ritiro pensione il giorno 4 Maggio;

L – O ritiro pensione il giorno 5 Maggio;

P – R ritiro pensione il giorno 6 Maggio;

S – Z ritiro pensione il giorno 7 Maggio.

Per il pagamento delle Pensioni presso le Banche Italiane non sono state mai modificate: pagamento anticipato con lo stato di emergenza era per chi aveva le pensioni accreditate presso Poste Italiane, mentre per la banca il calendario è sempre stato lo stesso. Per mese di Maggio 2022 saranno pagate il giorno 2

