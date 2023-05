Pensioni maggio 2023, ecco perché questo mese l'assegno è più basso

Pensioni, questo mese l'assegno è più basso a causa delle trattenute fiscali. Ecco cosa cambia per i percettori dell'assegno

Alcuni pensionati avranno notato sicuramente che l'assegno è un po' meno cospiscuo questo mese. Sebbene non sia un notizia per cui festeggiare, bisogna sottolineare che non c'è niente di anomalo, anche considerando l'aumento dovuto alla rivalutazione in base all'inflazione. Per chi invece deve ancora andare in pensione sembra proprio che nel prossimo futuro potrà lasciare il lavoro con Quota 103, dato che altre riforme non sembrano sostenibili.

Pensioni, la scadenza dei pagamenti