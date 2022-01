Pensioni, Opzione donna 2022: Inps ha aggiornato la procedura. Le nuove info

Pensioni: Opzione Donna, legge di Bilancio 2022 ha prorogato il trattamento pensionistico anticipato

Opzione donna riparte anche in questo 2022. L'Inps ha aggiornato la procedura per la domanda di pensione anticipata (trattamento prorogato dalla legge di Bilancio 2022). La manovra del governo guidato da Mario Draghi ha prorogato al 31 dicembre 2021 il termine per la maturazione dei requisiti richiesti per l'accesso.

Pensioni: Opzione Donna 2002: chi può richiederlo

Opzione Donna può essere richiesta dalle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2021 abbiano maturato un’anzianità contributiva minima di 35 anni e un’età anagrafica minima di 58 anni se dipendenti e di 59 anni se autonome. Con essa viene utilizzato il ricalcolo interamente contributivo della pensione.

Pensioni, Opzione donna: come richiederlo

La domanda va presentata online all'Inps attraverso il servizio dedicato o tramite contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile o attraverso degli enti di patronato e intermediari dell’Istituto attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Il diritto alla decorrenza della pensione si consegue trascorsi:

- dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;

- diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.

L'Inps spiega poi che "tenuto conto della data del 1° gennaio 2022, di entrata in vigore della legge n. 234 del 2021, la decorrenza del trattamento pensionistico non può essere comunque anteriore al 1° febbraio 2022, per le lavoratrici dipendenti e autonome la cui pensione è liquidata a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima, e al 2 gennaio 2022, per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico delle forme esclusive della predetta assicurazione generale obbligatoria.

