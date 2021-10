Pensioni Quota 102 si scatena la guerra. Anticipo per pochissimi. I numeri

Pensioni: Bombardieri, Quota 102 riguarderebbe solo 15mila lavoratori

Quota 102 pensioni non piace ai sindacati (la misura di pensionamento anticipato che prenderà il posto di quota 100 nel 2022). "Riguarderebbe una platea di soli 15mila lavoratori. È un ambo secco: inutile senza i due numeri esatti. In pratica rientrerebbe la legge Fornero tranne che per 15 mila persone", spiega il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, ad Agorà su Rai3

In merito alla posizione dei sindacati ha aggiunto che "Cgil, Cisl e Uil si riuniranno sabato per decidere insieme un percorso di mobilitazione che dovra' essere lungo, per convincere politica e governo la necessita' di apportare modifiche", ha concluso Bombardieri.

PENSIONI: DI MAIO "QUOTA 102? LA 100 NON ERA PIU' SOSTENIBILE"

"Quota 102? Io avevo firmato tre anni fa quota 100 e tutti sapevano che sarebbe finita perche' non e' sostenibile. Non vogliamo tornare alla legge Fornero, vogliamo tutelare le fasce piu' deboli, c'e' differenza tra chi fa lavoro usurante e chi no. Draghi si presenta la G20con una stima di crescita che va oltre il 6%, e' un biglietto da visita importante". Lo ha dichiarato il Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a Agora' su Rai3. E ha spiegato: "In CDM c'e' stato dibattito,ma il Reddito di cittadinanza e' stato rifinanziato da governo di unita' nazionale, quindi mi auguro che il caso sia chiuso. Vengono date risorse per l'export, ci sono fondi per una tassazione agevolata per chi esporta. In manovra ci sono 12 miliardi di tasse e il Parlamento decidera' se i tagli vanno al lavoratore o all'impresa".