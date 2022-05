Pensioni Quota 41 per tutti: Salvini al lavoro. E i sindacati... Riforma news

Pensioni quota 41, si scalda di nuovo la riforma

Quota 41 pensioni torna a decollare. L'uscita dal lavoro con 41 anni di contributi qualunque sia l'età anagrafica piace a molti nel mondo politico e sindacale. Matteo Salvini fa sapere che la Lega è al lavoro su questo fronte. Vediamo la situazione.

Pensioni quota 41, Salvini: "Al lavoro, sintonia con Cisl"

"Stiamo lavorando insieme a tutte le forze sindacali per quota 41, per superare entro il 31 dicembre di quest'anno e azzerare la sciagurata legge Fornero", spiega il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine del XIX Congresso confederale della Cisl , sottolinea "l'assoluta sintonia" sulle pensioni con la Cisl. "La necessità di tutelare lavoratori e pensionati è un impegno comune", conclude.

Pensioni quota 41, Cisl: governo stringa su riforma. Uscire con 41 anni contributi o 62 età

"Il governo conduca in porto una riforma del sistema previdenziale che dia alle pensioni maggiore consistenza, sostenibilità sociale e inclusività, soprattutto per giovani e donne" e una maggiore flessibilità in uscita " permettendo ad ogni persona di uscire liberamente dopo 41 anni di contributi o raggiunti i 62 anni di età". E' il leader Cisl, Luigi Sbarra dal palco del XIX congresso sindacale, a riaprire la madre di tutte le trattative che neanche questo governo sembra in grado di poter chiudere, la riforma della legge Fornero. "L'esecutivo vada oltre le istruttorie tecniche, e faccia ripartire subito il confronto in sede politica sulle nuove pensioni, individuando risposte concrete e coerenti con la nostra piattaforma.", sollecita ancora. Una piattaforma che si coniuga con le pensioni di garanzia per i giovani e i forti sconti contributivi per le donne e le madri; con un' Ape sociale strutturale e l'allargamento della platea ai lavori usuranti e pesanti;con una valorizzazione dei fondi pensione, come colonna aggiuntiva indispensabile per garantire dignità alla terza età. E poi il capitolo flessibilità con cui uscire dal lavoro "o con 41 anni di contribuzione o a 62 anni di età": "anche questa, soprattutto questa, è sostenibilità", conclude.

Pensioni riforma, Quota 102 scadrà a fine anno. "Draghi riapra il tavolo di confronto"

“Il Presidente Draghi ascolti le istanze dei lavoratori, convochi le parti sociali e riapra il tavolo di confronto sulla riforma delle pensioni interrotto a causa della guerra in Ucraina". Lo ha dichiarato Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL, in merito al dibattito sulla riforma delle pensioni. Che sottolinea: "Urge un intervento volto a scongiurare il ritorno in vigore della legge Fornero e la scadenza di misure come Quota 102, Opzione Donna e l’Ape Sociale, a partire dal primo gennaio 2023. Come sindacato UGL, ribadiamo l’importanza di prevedere nuovi strumenti di flessibilità in uscita che incentivino il turnover generazionale e l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro".

Pensioni Quota 41, Paolo Capone, Leader UGL: “Il Presidente Draghi convochi le parti sociali per discuterne"

Il leader Ugl, Paolo Capone va in pressing su Quota 41 pensioni: "Non accetteremo ulteriori tagli ai diritti acquisiti o misure di macelleria sociale a danno dei lavoratori, in nome dei vincoli di bilancio o dei ‘diktat’ di Bruxelles. Come evidenziato dall’INPS, attualmente il sistema appare sostenibile in quanto sono stati risparmiati 1,1 miliardi di euro di assegni previdenziali nel 2020 a causa dell’innalzamento della mortalità per effetto della pandemia. E’ fondamentale, dunque, partire da una proposta come Quota 41, che prevede 41 anni di contributi, a prescindere dall’età lavorativa, dando risposte certe ai lavoratori riguardo il proprio futuro”.

