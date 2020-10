Pensioni, sparisce pin Inps: ecco che cosa cambia e come ottenere lo Spid

Pensioni news, sparisce pin Inps: ecco che cosa cambia. Arriva lo spid, allarme per mln di persone

L’Inps non dà più il pin come credenziale d’accesso ai propri servizi. Si tratta di un cambiamento che potrebbe, secondo alcuni, mettere in difficoltà milioni di persone, fra le quali soprattutto gli anziani. Il pin sarà sostituito dallo Spid, Sistema Pubblico di Identità Digitale con cui è possibile accedere ai servizi online della pubblica amministrazione.

C’è chi stima che circa 16 milioni di anziani potrebbero riscontrare difficoltà nel procedimento necessario per ottenerlo. L’Inps non ha fissato un termine preciso per la transizione dal pin allo Spid. In questo periodo dunque, chi è in possesso del vecchio Pin può continuare ad usarlo.

Spid come richiederlo e ottenerlo

Per ottenere lo Spid bisogna rivolgersi ai gestori privati accreditati dall’Agid, l’Agenzia per l’Italia digitale, tra cui Poste, Aruba e Tim. Questi devono verificare l’identità del richiedente. Se la procedura viene effettuata di persona, il servizio è gratuito, se viene effettuata via webcam è a pagamento. Per portare a compimento l'operazione servono dai 5 ai 20 minuti, come riporta Il Messaggero, a seconda del gestore che si adotta. Bisogna però, stando a quanto si legge, avere una certa domestichezza con dispositivi tecnologici come pc, tablet e smartphone, altrimenti i tempi si allungano.

In 4 anni questo sistema ha conquistato solo 11 milioni di italiani – riporta ilgiornale.it, citando il Messaggero - non proprio un plebiscito. Ed è un servizio a cui hanno aderito soprattutto i più giovani: giusto il 3,5% delle identità attive appartiene a over 65, mentre una su tre è stata richiesta da cittadini con un’età compresa tra 18 e 44 anni. Richiedere lo Spid non è così semplice e veloce come si vuole far credere: bisogna avere un indirizzo di posta elettronica, un computer, uno smartphone. Chi ha solo un semplice cellulare, come la gran parte degli ultrasettantenni, si sente inevitabilmente escluso.

I Pin in possesso degli utenti conserveranno la loro validità – si legge ancora - e potranno essere rinnovati alla naturale scadenza fino alla conclusione della fase transitoria la cui data è ancora da definire. Il passaggio da Pin a Spid non ha, dunque, effetti sul servizio di Pin temporaneo. Gli utenti che accedono ai servizi Inps attraverso le credenziali Spid, Cns o Cie potranno, infatti, continuare a richiedere il Pin telefonico temporaneo utile per la fruizione dei servizi tramite Contact Center. Attraverso la funzionalità "Pin Telefonico" presente su MyInps è possibile scegliere di generare un codice temporaneo la cui validità può essere di un giorno, una settimana, un mese o tre mesi.