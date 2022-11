Pesticidi nei limoni, è allarme: come riconoscere le marche da evitare

Pesticidi nei limoni: un frutto indispensabile ma attenzione alla consistenza

Il limone è uno di quei frutti che è impossibile non avere in tavola (o nella dispensa di casa). Che venga usato come condimento in una bella insalatona, in sostituzione al sale, o per insaporire una tazza di tè caldo per merenda, o un branzino al cartoccio per cena, insomma il limone è un prodotto sempre più essenziale per nei nostri pasti (mediterranei). A pagare sicuramente tre qualità: il prezzo, la consistenza e la versatilità. E' infatti particolarmente economico, facile, da sbucciare e utilizzabile in qualsiasi piatto: dal pranzo alla cena fino alla colazione e alla merenda. Ma attenzione all'aspetto: l'apparenza a volte inganna. Vediamo insieme quali sono i rischi legati ai pesticidi contenuti nei limoni.

Allarme pesticidi nei limoni: acquistare con consapevolezza

Quando andiamo al supermercato o dal fruttivendolo, a volte, per la fretta o il troppo caos, ci imbattiamo in acquisti “veloci”, ma non sempre così sicuri. Acquistare un limone non è infatti un atto banale: bisogna prestare molta attenzione a che tipo di limoni si acquista. La frutta, così come la verdura, non sono sempre quello che sembra e basta davvero poco per acquistare dei prodotti scadenti, pieni di sostanze dannose. Per quanto riguarda i limoni, esiste una varietà che potrebbe essere tossica.

Pesticidi nei limoni: come riconoscere quelli pieni di sostanze dannose