Petrolio, Brent ancora in rally a 114$. JP Morgan choc: a 185$ entro fine anno

Brent, la stima di 35 economisti e analisti: media di circa 91,15 dollari al barile nel 2022

Non rallenta il rally del prezzo del petrolio che è arrivato ai massimi da quasi un decennio non mostra segni di rallentamento, mentre le forniture dalla Russia, il principale esportatore, sono interrotte dalle sanzioni. Sulla scia delle crescenti tensioni in Ucraina dopo il passaggio nelle mani delle truppe della centrale nucleare di Zaporizhzhia, la più grande d'Europa, il Brent - dopo aver toccato i 114 dollari - si attesta a 112,30 al barile mentre sui circuiti elettronici il Wti passa di mano a 109,70 dollari al barile.

Secondo un sondaggio di 35 economisti e analisti riportato da Reuters, il Brent avrà una media di circa 91,15 dollari al barile quest'anno, dai 79,16 dollari previsti in precedenza. Tra le previsioni più rialziste, JP Morgan prevede un petrolio a 185 dollari entro la fine del 2022, se l'interruzione delle esportazioni russe dovesse durare a lungo, mentre prevede una media annua di 98 dollari.

