Petrolio, Opec: "Domanda aumenterà fino a 2045". E il prezzo continua a salire

Petrolio, Opec: la domanda continuerà a salire fino al 2045

La domanda globale di petrolio aumenterà fino al 2045 e il greggio resterà la fonte di energia dominante del mix nonostante l'allarme per il cambiamento climatico. É la previsione dell'Opec nel World Oil Outlook. La domanda e i prezzi del petrolio sono diminuiti drasticamente a causa della pandemia da coronavirus nel 2020, ma sono rimbalzati quest'anno grazie alle riaperture e alla ripresa economica.

Secondo il World Oil Outlook, a trainare la domanda saranno i paesi in via di sviluppo mentre a partire dal 2023 inizierà a diminuire nelle nazioni più ricche. “La domanda di energia e petrolio è aumentata in modo significativo nel 2021, dopo il forte calo nel 2020, e si prevede un continuo aumento nel lungo termine”, ha dichiarato il segretario generale dell'Opec, Mohammad Barkindo.

Si prevede che la domanda crescerà dai 90,6 milioni di barili al giorno del 2020 fino a raggiungere i 108,2 milioni nel 2045, un aumento di 17,6 milioni di barili al giorno. Prendendo come base di confronto il 2019, l'anno prima della pandemia, la domanda di petrolio aumenterà solo di 8,2 milioni di barili al giorno entro il 2045. Le previsioni per il 2045 sono leggermente inferiori a quelle dell'anno scorso. L'Opec stima che la domanda globale aumenterà più rapidamente nei prossimi anni prima di rallentare progressivamente e quasi stabilizzarsi dopo il 2035, quando raggiungerà i 107,9 milioni di barili al giorno.

Il rapporto arriva il giorno in cui i prezzi del Brent hanno superato gli 80 dollari al barile per la prima volta in quasi tre anni per le aspettative di un aumento dei consumi e per le preoccupazioni sull'offerta in calo mentre il mondo esce lentamente dalla crisi pandemica. A maggio l'Aie ha ammonito che tutti i futuri progetti di combustibili fossili devono essere abbandonati se il mondo vuole raggiungere il target di emissioni nette zero di carbonio entro il 2050 e avere qualche possibilità di limitare il riscaldamento a 1,5 gradi Celsius.

Il rapporto dell'Aie ha spiegato che la domanda di petrolio non dovrebbe tornare al picco del 2019 e scendere a 72 milioni di barili al giorno nel 2030 e a 24 milioni di barili al giorno nel 2050.

Per l'Opec, invece, il petrolio “manterrà la quota più elevata nel mix energetico globale” nel periodo coperto dal suo rapporto, sebbene le rinnovabili registreranno la crescita maggiore. La domanda di petrolio dovrebbe salire gradualmente dal 30% dello scorso anno a oltre il 31% nel 2025 prima di iniziare a diminuire e raggiungere il 28% nel 2045. Per Barkindo sono necessari “investimenti enormi” per soddisfare la domanda. “Senza gli investimenti necessari, c'è il potenziale per un'ulteriore volatilità e un futuro deficit energetico, che non è nell'interesse né dei produttori né dei consumatori”, ha affermato.

Prezzi del petrolio sempre in rialzo dopo il rapporto Opec secondo cui la domanda globale è destinata ad aumentare fino al 2045. Il Wti avanza dell'1,05% a 76,25 dollari al barile, il Brent sale dello 0,65% a 80,05 dollari al barile.