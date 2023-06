Piaggio lancia una versione della Vespa in onore dell'iconico Topolino Disney

Piaggio, la Vespa incontra Topolino: l'edizione limitata per il centenario Disney

Due icone cult delle generazioni di ieri e di oggi che si incontrano per festeggiare una ricorrenza speciale, il centenario di Disney. Per l’occasione, Piaggio ha deciso di lanciare un’edizione limitata della celeberrima Vespa: la Disney Mickey Mouse Edition by Vespa.

Così, dopo l’apparizione indimenticabile dell’iconica due ruote in veste di coprotagonista nel capolavoro di animazione “Luca” - nel 2021, frutto dell’unione Disney - Pixar - ora la Vespa si “fonde” con Topolino per un progetto che ambisce a rappresentare "l'estensione della personalità di chi la guida, della sua storia, e del suo percorso. I valori di libertà, divertimento e spensieratezza di Vespa si incontrano con quelli di Disney legati allo storytelling e all'evasione dalla realtà", spiega in una nota l’azienda toscana.

Per questa collaborazione la nuova veste della Vespa Primavera 50cc, 125cc e 150cc si tinge di nero, rosso, bianco e giallo: i colori del famoso cartonato Disney. La cura per i dettagli è stata meticolosa: le ruote gialle ricordano le scarpe di Mickey Mouse e gli specchietti neri a “riprodurre” le inconfondibili orecchie tonde. Inoltre, sarà visibile un pattern che graficizza la silhouette dell’iconico personaggio su entrambi i lati dello scooter e sulla parte frontale. Non da ultimo, l'immancabile firma, presente sia sulla sella che sulla scocca frontale; il casco ovviamente è di colori coordinati con il mezzo.