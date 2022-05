Piaggio, trimestre da record per le due ruote: ricavi su a 455 milioni di euro

Piaggio, nonostante la crisi il gruppo conferma i nuovi investimenti focalizzati sulle tematiche Esg

Trimestre record per il leader italiano delle due ruote e dei veicoli commerciali: il gruppo Piaggio nella prima parte dell’anno ha registrato ricavi consolidati pari a 455,8 milioni, in aumento del 18,5% (+15,5% a cambi costanti) rispetto allo stesso periodo del 2021. L'utile netto è di 12,7 milioni, in progresso del 14,1%.

I risultati del primo trimestre 2022 "evidenziano un netto miglioramento di tutti gli indicatori economici e patrimoniali e al contempo una riduzione del debito. I ricavi consolidati, il margine operativo lordo e l'utile netto hanno raggiunto i migliori valori di sempre nel periodo di riferimento", spiega la società.

"Il gruppo ha archiviato il primo trimestre del 2022 con risultati molto positivi a livello globale", commenta Roberto Colaninno, presidente e amministratore delegato di Piaggio, specificando che "continuiamo a monitorare, attraverso una attenta gestione dei costi, gli effetti causati dalla pandemia Covid, dalla pesante crisi tra Russia e Ucraina (senza impatti sul nostro bilancio) e dalla contingente difficoltà nell'approvvigionamento dei componenti elettronici".

"Grazie alla grande forza dei nostri marchi riusciamo ugualmente a conquistare sempre più clienti nel mondo e credo si possa tornare ad una normale gestione aziendale entro settembre di quest'anno", conclude Colaninno

Al 31 marzo 2022, il Gruppo Piaggio ha venduto complessivamente nel mondo 141.800 veicoli, in aumento del cinque per cento su base annuale, registrando ricavi consolidati pari a 455,8 milioni di euro: a livello geografico, la crescita dei volumi è stata particolarmente sostenuta nell'Asia-Pacifico (+32,8 per cento), seguita da Emea e Americhe (+22,6) mntre il mercato indiano, ancora condizionato dagli effetti negativi della pandemia, ha subito una contrazione dei volumi di vendita.

Per quanto riguarda i veicoli a due ruote, al 31 marzo il Gruppo ha venduto nel mondo 119 mila unita', con un aumento del 15,3 per cento rispetto al primo trimestre 2021 e per un fatturato netto di 374 mila euro. In Europa il Gruppo ha confermato la leadership nel segmento degli scooter con una quota del 21 per cento, mantenendo un forte posizionamento sul mercato nordamericano degli scooter con una quota 25,3 per cento.

Nel settore dei veicoli commerciali, il Gruppo ha venduto nel periodo 22.800 unita', in calo del 28,5 per cento su base annuale, per un fatturato netto pari a 81,8 milioni di euro. A livello geografico, i mercati dell'area Emea ed Americhe hanno registrato un fatturato in crescita di oltre il 13 per cento, e in particolare nel mercato italiano hanno influito le vendite del nuovo Porter Np6

Nonostante la formulazione di previsioni rimanga ancora complessa a causa del permanere delle criticita' che riguardano l'incremento dei prezzi delle materie prime, la logistica, le tensioni geopolitiche e l'evoluzione della pandemia, Piaggio, grazie ad un portafoglio di marchi unici al mondo, proseguira' il suo percorso di crescita, confermando gli investimenti previsti in nuovi prodotti e nuovi stabilimenti e rafforzando il proprio impegno sulle tematiche Esg.

In questo quadro generale, riferisce la nota diffusa a seguito dell'approvazione dei risultati al 31 marzo 2022, il Gruppo continuera' a lavorare come sempre per rispettare impegni e obiettivi, mantenendo un focus costante sulla gestione efficiente della propria struttura economica e finanziaria, per rispondere in modo flessibile ed immediato alle sfide dei prossimi mesi.

