Pil italiano oltre le stime del governo: la crescita 2022 corre a +3,9%

Pil oltre le stime del governo: nel quarto trimestre si è invertita la rotta

Il Pil italiano corre oltre le stime di governo. Secondo i dati preliminari pubblicati oggi dall’Istat, il prodotto interno lordo del Paese, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è aumentato del 3,9% rispetto al 2021. Un dato che batte le previsioni del governo contenute nella Nadef, che indicavano per lo scorso anno una crescita del Pil del 3,7%. L'Istat ricorda che risultati dei conti nazionali annuali per il 2022 saranno diffusi il prossimo 1 marzo, mentre quelli trimestrali coerenti con i nuovi dati annuali verranno presentati il 3 marzo.

Nel quarto trimestre del 2022 il Pil italiano è diminuito dello 0,1% rispetto al trimestre precedente e cresciuto dell'1,7% in termini tendenziali. Si tratta di un'inversionedi tendenza rispetto al +0,5% congiunturale registrato nel terzo trimestre e a sette trimestri consecutivi di crescita. La variazione congiunturale del trimestre, sottolinea l'Istat, è la sintesi di una diminuzione del valore aggiunto sia nel comparto dell'agricoltura, silvicoltura e pesca, sia in quello dell'industria, mentre i servizi registrano una crescita. Dal lato della domanda, vi è un contributo negativo della componente nazionale (al lordo delle scorte) e uno positivo della componente estera netta.