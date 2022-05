Pil, nuova sforbiciata per l'Italia: Moody's taglia le stime di quasi un punto

Moody's: i prezzi dell'energia e dei prodotti alimentari spingono in alto (ancora per molto) i tassi di inflazione

Nuova sforbiciata delle stime di crescita dell'Italia: secondo l'agenzia di rating Moody's il Pil dovrebbe limitarsi a +2,3% contro il +3,2% delle stime precedenti.

Nell'aggiornamento del Global Macro Outlook 2022-23, in cui abbassa al 3,1% la ripresa del Pil del G20 che era a +3,6% a marzo l'agenzia segnala per il nostro paese un impatto negativo legato alla contrazione dei redditi provocata dalla crescita dell'inflazione, che nel 2022 dovrebbe toccare il 6% per poi scendere il prossimo anno al 2,3%.

Moody's spiega di prevedere "una contrazione dei consumi privati nel trimestre in corso e una ripresa della crescita al di sotto del potenziale nella seconda metà dell'anno" per via della "consistente pressione sul potere d'acquisto delle famiglie". Peraltro, aggiunge Moody's "la spesa in conto capitale sarà il principale motore di crescita grazie al pacchetto di ripresa Next Generation EU" con una disoccupazione vista in leggero calo dal 9,5% del 2021 all'8,8% quest'anno.

In uno stato di crisi "acuta" anche una delle locomotive economiche del mondo, come la Cina. Il primo ministro cinese Li Keqiang ha tracciato un bilancio cupo dell'economia, colpita dalle restrizioni anti-Covid, ritenendo che le difficoltà siano "anche maggiori del 2020".

"Da marzo e ancor più da aprile, gli indicatori economici su occupazione, produzione industriale, consumo di elettricita' e trasporto di merci hanno registrato un netto calo", ha detto Li Keqiang in una teleconferenza con migliaia di funzionari locali.

"Le difficoltà sono, per certi aspetti, anche maggiori rispetto al 2020", ha sottolineato, secondo l'agenzia di stampa New China. "Siamo in un momento critico, che determinerà la tendenza economica per l'intero anno. Dobbiamo cogliere questa finestra di opportunità per riportare l'economia in carreggiata", ha aggiunto. Il rallentamento economico mette a repentaglio l'obiettivo di crescita di Pechino del 5,5%. Se il lockdown sembra allentarsi a Shanghai, Pechino sta rafforzando le misure anti-Covid, con molti negozi e siti turistici chiusi.

