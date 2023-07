Pirelli, due liste per il rinnovo cda: Jian Jiao in pole per la presidenza

Pirelli, due liste per il rinnovo cda: Jiao verso la presidenza

Pirelli fa sapere che, in vista della riunione convocata per il 31 luglio, sono state depositate due rose di candidati per il rinnovo del consiglio di amministrazione.

Marco Polo International Italy Srl, anche per conto di Camfin SpA, con cui complessivamente detiene il 51,1% del capitale Pirelli, ha presentato una lista composta da 12 candidati, in cui compare in cima il nome di Jian Jiao per l’incarico di presidente, seguito da Marco Tronchetti Provera.

A ciò si aggiunge la proposta per gli azionisti dell'assemblea di fissare il compenso annuo del board in 2,5 milioni di euro come tetto massimo. Un gruppo di società di gestione del risparmio e investitori istituzionali azionisti di Pirelli con una quota dell’1,33% del capitale, ha presentato una lista di tre candidati: Roberto Diacetti, Paola Boromei e Giovanni Lo Storto.