Pirelli, il blitz anticinese di Brembo. Golden power, 2 settimane per decidere

Pirelli, il governo Meloni ha fretta di stoppare l'avanzata di Pechino

La partita per salvare Pirelli dalla morsa del Dragone è iniziata. Il governo Meloni si è dato due settimane di tempo per definire gli accordi con i cinesi e il controllo della società da parte Sinochem: l'operazione Golden Power è ufficialmente iniziata e l'esecutivo non intende portarla per le lunghe. Intanto si sta muovendo qualcosa sul fronte italiano. Brembo, - si legge su Milano Finanza - sarebbe pronta ad incrementare la propria partecipazione nel gruppo, andando incontro alla battaglia che sta portando avanti Palazzo Chigi, avere un pacchetto di voti più alto in assemblea potrebbe rivelarsi un assist per il gruppo guidato da Tronchetti Provera.