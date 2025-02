Pnrr, Italia ferma al palo: speso solo il 30% dei 194,4 mld e tra due anni ci tolgono i soldi

Pnrr, l'Italia fa fatica: i dati ufficiali lo confermano. Il 70% dei progetti non è stato completato

L'Italia nel luglio 2021, in seguito all'emergenza Covid, ha ottenuto fondi europei per 194,4 miliardi, il famoso Recovery Fund, da cui è nato il Pnrr (piano nazionale di ripresa e resilienza), ma quei soldi promessi sono legati ai progetti e Bruxelles monitora come vengono spesi. Inoltre c'è una scadenza, tutto il piano va completato entro cinque anni. Dopo tante ipotesi e previsioni varie, per la prima volta sono stati resi noti i dati reali su quanto è stato effettivamente speso. Sia che si guardi alla percentuale di progetti completati, sia che si guardi agli euro effettivamente investiti, la situazione non cambia. Abbiamo speso - in base a quanto risulta a Openpolis - meno di un terzo delle risorse a meno di due anni dal termine del piano, previsto per metà 2026, e a tre anni e mezzo dall’approvazione dello stesso, nel luglio 2021.

Si tratta di quasi 270mila progetti del piano (269.299 per l'esattezza). Al 13 dicembre scorso, data dell’ultimo rilascio trimestrale dei dati su Italia Domani, la spesa effettiva delle risorse - prosegue Openpolis - ammontava a 58,6 miliardi di euro, meno di un terzo del totale previsto dal piano, pari a 194,4 miliardi. L'avanzamento di questo importante programma di investimenti non è omogeneo in tutte le misure, agli ambiti e ai territori. Per questo, attraverso OpenPNRR, è possibile monitorare lo stato dell’arte di ogni singolo progetto e territorio, per capire dove ci si trova in difficoltà e dove a buon punto rispetto alla programmazione iniziale. Ma il dato che conta è questo, su 194,4 miliardi, a circa un anno e mezzo dalla scadenza fissata dall'Unione europea, sono stati spesi solo il 30,14% dei fondi a disposizione: appena 58,6 mld. Bisogna accelerare.