Ponte Genova, Aspi chiede il patteggiamento

L'inchiesta sul crollo del ponte Morandi

Autostrade per l'Italia ha chiesto alla procura di Genova di patteggiare nell'ambito dell'inchiesta sul crollo del ponte Morandi (14 agosto 2028, 43 vittime). Lo comunica la stessa societa'. Aspi e' iscritta nel registro degli indagati ai sensi del Decreto legislativo 231, e cioe' per responsabilita' amministrativa dell'ente. La procura ha dato parere favorevole.

"Resta in Autostrade per l'Italia - si legge in una nota della societa' - la piena consapevolezza che non si potra' mai dimenticare la tragedia del 14 agosto 2018 con il suo carico non commensurabile di dolore e sofferenze che ha profondamente segnato anche la societa' e tutti i suoi dipendenti".

