Ponte sullo Stretto, 2mld in più per costruirlo. Tagli alla manutenzione delle strade

Ponte sullo Stretto, altri 2mld per costruirlo. Ma ci saranno tagli agli investimenti pubblici

Il Ponte sullo Stretto di Messina non costerà più 11,6mld ma la spesa totale è aumentata a 13,6mld, decisivo un emendamento della Lega relativo alla prossima manovra di bilancio che è stato approvato nella tarda serata di ieri. A farne le spese è soprattutto il Fondo di sviluppo e coesione, che raduna le risorse destinate a sviluppo infrastrutturale ma anche a competitività e aiuti alle imprese (per l’80% al Sud) e ora porta 5 miliardi sull’altare del ridisegno di questi finanziamenti. Il conto in prospettiva - in base a quanto risulta a Il Sole 24 Ore - è arrivato salato anche a Province, Città metropolitane e regioni, che perdono quasi 1,5 miliardi di fondi futuri per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, mentre un obolo da 114,8 milioni sarà a carico dei fondi per la mobilità sostenibile.

Ma lo sforzo chiesto dalla manovra uscita dalle secche della commissione Bilancio della Camera è corale: e fa dimagrire parecchio anche il nuovo maxi fondo pluriennale per gli investimenti pubblici, che dai 24 miliardi fra 2025 e 2036 previsti nella versione originale del ddl di bilancio scende a 18,486 miliardi. Il costo per il bilancio pubblico - prosegue Il Sole - è ancora potenziale, e potrà scendere grazie alla sostituzione da parte di fondi privati che lo stesso titolare delle Infrastrutture Salvini è chiamato a cercare secondo il meccanismo scritto nella manovra dello scorso anno. Ma per capire quanto questa dinamica si possa innescare bisogna partire. E prima di tutto centrare l’obiettivo dell’approvazione finale del progetto entro l’anno, come scritto nella legge di bilancio di 12 mesi fa e ribadito dal nuovo testo.