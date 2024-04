Ponte sullo Stretto e obbligazioni convertibili: ecco come trovare 12 mld

Ponte sullo Stretto di Messina e azionariato popolare con obbligazione convertibile

Sono state avviate le procedure per gli espropri in relazione alla costruzione del ponte sullo Stretto di Messina. Non mi addentro ai dettagli perché di solito sono implicate anche situazioni umane e personali che si scontrano con le scelte per la collettività. Ora, per tornare all'argomento, il problema sono sempre i soldi che da qualche parte andrebbero racimolati ed il più in fretta possibile. Ammesso che lo Stato italiano attualmente non dispone di tale cifra, pare contenuta in circa 12 miliardi di euro, la domanda è dove li troviamo tutti questi soldi?

Le alternative sono molte, per esempio si potrebbe utilizzare il leasing che finanzia per stato d'avanzamento dei lavori e può essere rateizzato anche per rateizzazioni in 30 anni oppure con finanziamenti internazionali con l'emissione di obbligazioni, ma quello che più mi piace pensare è l'azionaria popolare attraverso l'emissione di obbligazioni convertibili; cioè un particolare tipo di titolo obbligazionario che offre una doppia opzione al possessore:

1. la conversione in azioni: l’investitore può decidere di convertire l’obbligazione in azioni della società emittente e questo gli conferisce lo status di socio .

2. Il rimborso del credito: in alternativa, l’investitore può attendere la scadenza dell’obbligazione e ottenere la restituzione del credito.

Per questo tipo di investimenti, che a mio avviso, hanno un ritorno economico molto interessante, potrebbe essere una cosa importante coinvolgere i risparmiatori con un taglio di 1.000 euro per obbligazione e con la conversione in azioni magari alla pari ed in qualsiasi momento darebbe una certezza sia all'investimento per la Società che deve realizzare sia al risparmiatore che una volta tanto potrebbe accedere agli utili negli anni futuri. Se poi vogliamo fare i sofisti potremmo quotare la società in borsa così i valori non saranno solamente decretati dai bilanci della società, ma anche dagli umori del mercato con tutti gli annessi e connessi. Chiudo con una citazione d John Maynard Keynes “Investire con successo significa anticipare le anticipazioni degli altri”.