Altro che romani, i ponti in Italia traballano: tutta colpa del dio denaro?

Possiamo ancora utilizzare la conoscenza degli antichi usando i moderni materiali ad eguagliare i ponti che hanno migliaia di anni? Il commento

Ieri ho intavolato una discussione con un mio vecchio amico ingegnere e come al solito, la curiosità, con le persone che ne sanno più di te, si fa avanti quasi subito. L'argomento verteva sui ponti che in Italia, ma anche nel mondo, hanno la tendenza a crollare se troppo sollecitati, alcune immagini viste in TV sono veramente impressionanti. L'introduzione è stata: è un semplice fattore di “risparmio” sui materiali?

Se sì questo implica che un determinato carico non è sopportabile in carenza di acciaio o di cemento e, come al solito, c'è il crollo sia nella nuova costruzione sia in quella datata. La domanda sorge spontanea: perché esistono ancora ponti che gli antichi romani hanno costruito 2000 anni fa? La risposta, per noi che non siamo addetti ai lavori, è stata: avete notato qualche differenza fra un ponte romano ed uno moderno? Dato che tutti siamo dotati di telefonino ecco che appare un ponte romano:



ed uno moderno:



Ecco fatto! Per tradurla in poche parole possiamo dire che il ponte costruito con gli archi ha una capacità di carico maggiore di quella di un ponte “lungo”, anche se sorretto da tiranti o da palificazioni ravvicinate, inoltre bisogna sempre ricordare che il cemento armato è stato inventato dai romani e in un certo senso ha anche la capacità di “autoripararsi”. Avete presente un ponte che non ha bisogno di manutenzione o di riparazione? Ebbene molto di questo noi l'abbiamo perduto per una questione di denaro. La sua conclusione è stata: riusciremo mai a fare le cose per bene? Ora uno dei problemi che ci riguardano è la viabilità: possiamo ancora utilizzare la conoscenza degli antichi usando i moderni materiali ad eguagliare i ponti che hanno migliaia di anni? Mater artium necessitas – La necessità è madre delle arti.