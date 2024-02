Poste incassa un 2023 record: utile su del 22,1%, i ricavi arrivano a 12 mld

Poste Italiane, 2023 boom: ricavi in crescita a 12 miliardi

Poste Italiane ha conseguito nel 2023 un utile netto in crescita del 22,1% su base annua, a 1,9 miliardi. I ricavi sono stati in crescita del 5,4% a 12 miliardi, con un solido contributo da pagamenti e servizi finanziari. Inoltre, il risultato operativo (ebit) segna il record pari a 2,62 miliardi di euro (+9,4% rispetto al 2022), più che raddoppiato rispetto al livello del 2017 e in linea con la guidance del 2023 pari a 2,60 miliardi di euro. Sono alcuni dei principali risultati preliminari dell'azienda del quarto trimestre e dell'esercizio 2023.

Poste Italiane propone un dividendo per l'esercizio 2023 di 0,80 euro per azione, per un ammontare totale di dividendi pari a 1,0 miliardi di euro, in aumento del 23% rispetto all'esercizio 2022. L'utile per azione (Eps) aumentato del 22% a 1,48 euro. Lo rende noto il gruppo nel pubblicare i risultati del 2023.

"Sono certo che continueremo a crescere e a creare valore per tutti i nostri stakeholder e presenteremo il 20 marzo il nostro nuovo piano 2024-2028, inaugurando la fase successiva della storia di crescita di Poste Italiane". E' quanto afferma Matteo Del Fante, amministratore delegato e dg di Poste Italiane, commentando i risultati preliminari del gruppo approvati ieri dal cda presieduto da Silvia Maria Rovere. "Poste Italiane ha registrato, nell’intero 2023, un aumento dei ricavi, saliti a quasi 12 miliardi di euro, superiore al 5% su base annua, insieme ad un risultato operativo record, pari a 2,62 miliardi di euro, che raddoppia di fatto l’Ebit del 2017. Il nostro modello di business diversificato, resiliente e sostenibile - aggiunge il manager - e la continua razionalizzazione dei costi sono una prova concreta della nostra strategia unica e vincente".