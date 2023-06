Poste perdono coi consumatori: buoni contestati sono da rimborsare interamente

Poste Italiane vs consumatori: dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere una decisione sul valore dei buoni fruttiferi da rimborsare

Una significativa e importantissima pronuncia del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha assegnato il primo punto della partita tra Poste Italiane e consumatori a questi ultimi. E lo ha fatto con la nuova ordinanza (n. 8342/2023) relativa alla questione dei rimborsi dei buoni fruttiferi della Serie P/Q.

Sono state infatti accolte in toto le istanze dei risparmiatori, con conseguente condanna di Poste Italiane al rimborso della differenza di interessi non corrisposti in sede di liquidazione.

"La questione è dal Codacons ormai conosciuta, e da anni ci stiamo impegnando a tutelare i consumatori che sono incappati in queste problematiche, tra rimborsi di buoni postali che non avvengono correttamente, mancati rimborsi causati da buoni in prescrizione, differenze di rendimento ecc. . Accogliamo con piacere la decisione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che ripristina la giustizia a tutela del singolo consumatore, danneggiato con la perdita di importanti somme" - conclude il Presidente Nazionale del Codacons, l'avvocato Marco Donzelli.