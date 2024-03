Prada, ricavi in crescita del 12%. Boom di Miu Miu: +58%

Prada conclude un altro anno di crescita a due cifre, con un miglioramento della redditività e un notevole successo di Miu Miu, che sta vivendo un momento d'oro con un aumento dei ricavi del 58%. Il fatturato del 2023 del gruppo presieduto da Patrizio Bertelli raggiunge i 4,7 miliardi di euro (+17% rispetto al 2022), con ricavi nei negozi gestiti direttamente in crescita a 4,2 miliardi di euro (+17%), segnando così 12 trimestri consecutivi di progresso a parità di perimetro. Il marchio Prada registra un aumento del 12% mentre quello di Miu Miu del 58%, grazie soprattutto alle performance in Giappone, Asia Pacifico ed Europa, secondo quanto riportato da La Repubblica.

L'utile operativo sale a 1,1 miliardi di euro, con un margine del 22,5% sulle vendite, mentre l'utile netto cresce del 44% a 671 milioni di euro. "Siamo soddisfatti", afferma Bertelli, presidente e ad del gruppo, "per la crescita di alta qualità registrata in termini di ricavi e margini, nonché per gli investimenti crescenti volti a sostenere la crescita futura". Nonostante gli investimenti in aumento a 759 milioni di euro, il gruppo presentava una posizione finanziaria netta positiva di 197 milioni di euro alla fine di dicembre. Andrea Guerra, ad del gruppo del lusso, commenta: "Questo risultato è stato possibile grazie alla crescente attrattività dei nostri marchi, supportata da una combinazione di iniziative di prodotto, comunicazione e retail".

Tali considerazioni portano Guerra ad essere ottimista anche per il 2024. "Guardando avanti, siamo consapevoli delle persistenti incertezze nel contesto geopolitico e macroeconomico. In questo scenario, la nostra priorità per il 2024 rimane quella di perseguire l'eccellenza nel canale retail".