Prada punta Versace, scatta la trattativa esclusiva di quattro settimane. Rumor

Moda, voci insistenti su una trattativa esclusiva Prada-Versace

L'interesse di Prada nei confronti di Versace si fa sempre più concreto e ora il gruppo guidato da Miuccia Prada e Patrizio Bertelli - secondo indiscrezioni e lo riporta Il Sole 24 Ore - avrebbe fissato quattro settimane di trattative in esclusiva con la multinazionale Capri Holdings, attuale proprietaria del brand della Medusa. Il gruppo Prada sarebbe affiancato nell’operazione dalle banche americane Goldman Sachs e Citi. Altre banche, anche italiane, potrebbero entrare nell’eventuale consorzio per il finanziamento dell’operazione, se dovesse concretizzarsi. Contattato il gruppo Prada non ha commentato le indiscrezioni.

Capri Holdings - prosegue Il Sole - ha acquistato Versace sette anni fa dalla famiglia Versace e dal fondo d’investimento americano Blackstone, mettendo sul piatto circa 1,83 miliardi di euro. Sotto la gestione del gruppo guidato da John D. Idol, il marchio fondato dallo stilista Gianni è cresciuto di dimensioni e ha superato 1,1 miliardi di dollari di fatturato nel 2023. A fermare lo sviluppo è stato però il forte calo del la domanda globale nel lusso nel 2024. Uno dei temi sul tavolo resta la possibile valutazione di Versace, in caso di cessione, in una fase congiunturale in cui i multipli delle transazioni nel lusso non sono più ai livelli di qualche anno fa.