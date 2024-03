Presta, utili crollati. E la Finanza bussa alle porte dell'agenzia delle star

Conti amari per Lucio Presta, utili crollati a 357 mila euro nel 2023 per l'agency di star dello spettacolo Arcolabeno Tre

Una lunga verifica fiscale della Guardia di Finanza e un contenzioso con l’Inps hanno riguardato poco tempo fa la Arcobaleno Tre, nota “agency” di star dello spettacolo la cui guida è ancora nelle mani del noto agente Lucio Presta nonostante egli non ne possieda più un’azione e il 100% sia in mano ai suoi eredi: col 40% ciascuno il figlio Niccolò (che ne è presidente) e la figlia Beatrice e col 10% ciascuno Giulia e Riccardo Carnevale, figlie di primo letto di Paola Perego, moglie di Presta.

Qualche settimana fa, Presta junior ha guidato l’assemblea dei soci di Arcobaleno Tre chiamata ad approvare il bilancio del 2022, oltre i termini ordinari di legge. Perché l’approvazione tardiva dei numeri?

“Il presidente - si legge nel verbale dell’assemblea - espone i particolari motivi, legati in particolare alla ripresa dell’attività di verifica fiscale da parte della Guardia di Finanza terminata nell’ottobre del 2023 nonché all’attività di reperimento dei necessari documenti per l’udienza contro l’Inps”.

Fiamme Gialle a parte, il bilancio dei Presta ha visto migliorare i ricavi anno su anno in modo consistente da 7,5 a 10,6 milioni di euro, la liquidità lievitare da 2,6 a 9,4 milioni e il patrimonio netto attestarsi a 4,3 milioni. Per contro i debiti sono saliti anno su anno da 1,3 a 5,7 milioni (ma i debiti verso banche sono pari a zero) e l’utile s’è significativamente ridotto da 1,1 milioni a 357mila euro perché i costi sono saliti da 6,5 a 10,1 milioni.

Nel portafoglio di Arcobaleno Tre, che quest’anno ha però perso “Amadeus”, c’è la gestione di volti notissimi dell’entertainment del Paese, da Roberto Benigni a Paolo Bonolis, da Ezio Greggio a Antonella Clerici, da Marco Liorni a Federica Fontana.