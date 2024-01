Prima Assicurazioni, entro fine mese arrivano le offerte vincolanti

Entro la fine del mese, Prima Assicurazioni, la società insurtech specializzata nella commercializzazione online di polizze assicurative di terzi, riceverà proposte vincolanti. L'intero processo è sotto la supervisione di Jp Morgan, consulente finanziario, e vedrà quattro potenziali contendenti competere per acquisire una quota minoritaria della società, stimata intorno al 20-30%. Secondo voci di corridoio, i partecipanti includono il colosso statunitense Warburg Pincus, l'ente scandinavo Eqt e Portage Ventures, una piattaforma canadese specializzata in investimenti fintech e servizi finanziari. Tuttavia, Apis Partners, un fondo di private equity con sede a Londra, sarebbe emerso tra gli interessati. Fondata nel 2014, Apis ha attualmente tre fondi operativi: Apis Growth Fund I, Apis Growth Fund II e Apis Insurtech Fund I.

Le offerte, previste entro la fine di gennaio, sveleranno le intenzioni degli investitori, mentre l'interesse sembra essere già elevato. Le trattative ruotano attorno a una valutazione complessiva dell'azienda di circa 1,3 miliardi di euro. Una volta completata l'operazione di acquisizione della quota di minoranza, l'obiettivo successivo è quotare l'azienda in Borsa. Attualmente, il principale azionista di Prima Assicurazioni è Teodoro D'Ambrosio, imprenditore che detiene quasi il 41% attraverso Alej Holding e circa l'8% tramite Tda Industries. Tra i piccoli azionisti figurano anche Carlyle Credit, con una quota del 2%, e diverse società veicolo come ELQ Investors (14,5%), Hexagon Holding (14,2%) e Octagon Holding (12,5%). George Ottathycal, amministratore delegato, possiede l'1,4% del capitale.

Prima Assicurazioni è attiva in Italia dal 2015, specializzata in polizze per veicoli, abitazioni e famiglie. Con oltre 2,5 milioni di clienti e premi raccolti per 660 milioni di euro alla fine del 2022 (con un aumento del 32% rispetto al 2021), l'azienda è leader di mercato nel canale diretto del segmento motoristico, con una quota del 30%. A livello globale, dispone di un team di oltre 300 sviluppatori, ingegneri e data scientist impegnati nel costante miglioramento dei software proprietari. Recentemente, l'azienda ha intrapreso un percorso di espansione internazionale con presenza crescente nel Regno Unito e in Spagna, mirando a raggiungere un valore totale di circa 30 milioni di premi in entrambi i Paesi. Nel business plan è inoltre previsto che entro il 2027 circa un quarto delle polizze sarà emesso al di fuori dell'Italia.