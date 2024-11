Principe William miliardario con l'eredità della nonna Elisabetta. Immobili ovunque, persino Re Carlo gli paga l'affitto

Il 2024 è stato particolarmente difficile per i Windsor in termini personali, con diagnosi di tumore sia per re Carlo che per la principessa del Galles. Tuttavia, la situazione finanziaria della Corona rimane solida.

Secondo il libro di Deborah Ameri, "Kate & William. Un amore reale", in uscita il 5 novembre, la scomparsa della regina Elisabetta ha trasformato il principe William nel primo miliardario della famiglia reale con un patrimonio stimato in 1,2 miliardi di euro.

William ha ereditato il ducato di Cornovaglia dal padre, che si estende per 130.000 acri e include terreni in varie contee, parchi nazionali, 260 fattorie e numerose proprietà commerciali e residenziali, inclusi immobili a Londra. Anche se non può vendere queste proprietà, ha diritto ai profitti derivanti, che si aggirano sui 24 milioni di euro annuali, utilizzabili per fini sia pubblici sia privati.

Re Carlo, da principe, sceglieva di pagare volontariamente le tasse sui proventi del ducato, e nell'ultimo anno fiscale, ha versato circa 7 milioni di euro. Al contrario, William non ha reso pubblica la somma versata nel suo primo anno di gestione del ducato. Tra i locatari del ducato figura lo stesso re Carlo, che paga 700.000 sterline annue per la residenza di Highgrove, una delle sue preferite, situata all'interno del ducato.

William ha inoltre ereditato 11 milioni di euro dalla madre, Diana, e altri 8 milioni dalla regina madre, deceduta nel 2002. Secondo il "Sunday Times", le ricchezze di re Carlo ammontano a circa 900 milioni di sterline, accumulate principalmente tramite il ducato di Lancaster, di proprietà dei sovrani inglesi da secoli.

Tra i membri più ricchi della famiglia reale ci sono anche la principessa Anna, sorella del re, con un patrimonio di 57 milioni di euro, e Harry e Meghan, che pur non essendo più membri attivi della famiglia reale, dispongono di almeno 22 milioni di euro, derivanti dall'eredità di Harry e dai guadagni di Meghan nella sua carriera televisiva.

Nonostante la considerevole ricchezza della famiglia reale, i contribuenti hanno finanziato i funerali della regina Elisabetta, con un costo di circa 11 milioni di euro, e hanno coperto le spese per aggiornare l'effigie della regina sui francobolli, monete, banconote e altri oggetti che portano il sigillo reale, alla successione di re Carlo.