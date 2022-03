Puma lancia la nuova campagna eyewear tra mood sportivo e creatività urbana

La campagna unisce slancio sportivo e approccio rilassato in un’ambientazione outdoor solare e immersiva

La nuova Campagna Eyewear 2022 di Puma proietta la passione atletica e l’energia instancabile del brand in un video e in una serie di immagini esclusive interpretate da Marc Bartra, calciatore spagnolo del Real Betis, e Ludmila da Silva, attaccante brasiliana dell’Atlético Madrid. Realizzata in Spagna, attraverso location iconiche come le architetture futuristiche del Metropol Parasol di Siviglia, la campagna unisce slancio sportivo e approccio rilassato in un’ambientazione outdoor solare e immersiva, sotto un cielo carico di ottimismo e volontà.

Con le loro personalità autentiche e ispirate, i due atleti giocano e posano davanti all’obiettivo comunicando un’attitudine cool & contemporary che riflette pienamente lo spirito active e il design dinamico di Puma.

Mood sportivo e stile urbano si incontrano in una successione ritmata di prospettive e angolature differenti con immagini dinamiche e flussi di luce naturale che esaltano le montature Puma esprimendo il carattere vincente di chi punta sempre al massimo con forza e determinazione. Marc Bartra indossa il modello da sole avvolgente Evostripe e l’occhiale da vista rettangolare 360°, realizzati con materiali resistenti, dettagli tecnici e motivi distintivi per un look versatile e in movimento.

Ludmila è ritratta con gli occhiali da sole rotondi Puma Power e con il modello da vista cat-eye. Entrambe le montature presentano l’emblematico pattern 3D Formstrip e il logo Puma come simboli dei grandi successi e dei momenti di gioia che possiamo raggiungere quando spingiamo al massimo le nostre possibilità guardando in avanti, oltre ogni ostacolo, dentro e fuori dal campo.

