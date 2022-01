Putin-imprese italiane, il Cremlino risponde: "Da Roma niente raccomandazioni"

Incontro Putin-imprese italiane, Mosca chiarisce alla stampa: "Dalla Capitale niente raccomandazioni"

Il caso diplomatico tra Italia e Russia non s'arresta: il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, rispondendo alla stampa che gli chiedeva se Mosca fosse a conoscenza di una richiesta delle autorità italiane di annullare la videoconferenza sullo sfondo delle tensioni tra Russia e Occidente come riportato da alcuni media, chiarisce: "Non ci sono prese di posizione ufficiali del governo italiano con raccomandazioni agli imprenditori perché non partecipassero all'incontro di oggi con il presidente russo Vladimir Putin".

"Gli articoli di giornale non valgono molto oggi e non abbiamo sentito alcuna dichiarazione ufficiale dal governo italiano", ha detto Peskov. Secondo il Cremlino, sono sedici i rappresentanti del business italiano che partecipano all'evento, di cui però non sono stati rivelati i nomi. Di certo, partecipa il presidente della Camera di commercio italo-russa, Vincenzo Trani, promotore dell'appuntamento con Putin. Tre, secondo i media russi, sono state le defezioni tra i manager. "Per quanto ne sappiamo, qualcuno si è ammalato, qualcuno semplicemente non poteva, le agende non coincidevano", ha spiegato Peskov escludendo che dietro queste assenze ci siano motivi politici. (AGI)

L'ultima volta che Putin ha parlato con gli imprenditori italiani è stato nell'ottobre 2018. "Nonostante tutte le turbolenze e nonostante ciò che sta accadendo sull'Ucraina, il compito principale per noi è lo sviluppo della Federazione russa e un clima favorevole agli investimenti è parte integrante dello sviluppo", ha dichiarato il portavoce di Putin. "Pertanto, siamo interessati agli investitori e apprezziamo il tradizionale interesse che mostrano gli uomini d'affari italiani al nostro mercato", ha aggiunto.

Secondo quanto anticipato dal Cremlino, alla videoconferenza di oggi partecipano anche il ministro dell'Industria e del Commercio russo, Denis Manturov, il ministro della Salute, Mikhail Murashko, il ministro dello Sviluppo economico, Maksim Reshetnikov, il ministro dell'Agricoltura, Dmitri Patrushev, il ministro dei Trasporti Vitaly Savelyev, il ministro delle Finanze Anton Siluanov, il ministro dell'Energia Nikolai Shulginov e il numero uno di Rosneft, Igor Sechin.

