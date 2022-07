Putin l'ha fatto davvero: chiuso tutto il gas. Due gradi in meno nelle case

Putin ci toglie il gas. Tutti i sacrifici che il governo chiederà agli italiani

La guerra in Ucraina prosegue ormai da 5 mesi senza sosta. Putin non intende fermarsi, anzi, ha da poco dichiarato: "Non abbiamo ancora neanche cominciato", mettendo in allarme il mondo sulle sue reali intenzioni. Intanto un gesto ancora più concreto è già arrivato. È cominciata - si legge su Repubbliac - la roulette russa del gas. E stamane Vladimir Putin ha caricato la prima pallottola. Il gasdotto Nord Stream 1 che collega direttamente la Siberia alla Germania e garantisce 60 dei 200 miliardi di metri cubi del metano russo che vengono pompati ogni anno in Europa, smetterà di funzionare. La pipeline che garantisce ogni giorno il fabbisogno energetico a 26 milioni di famiglie europee, resterà chiusa. Ufficialmente, per riparazioni. Se Putin strozzerà del tutto le forniture di metano, secondo il think tank brussellese Bruegel, l’Europa dovrà prepararsi a tagliare i consumi del 15%, la Germania del 20%.

Tre livelli di allarme, - prosegue Repubblica - l’Italia per il momento è fermo al primo. Ma se la Russia dovesse sospendere in via definitiva le forniture alla Ue (a cui l’anno scorso aveva assicurato il 44% del suo fabbisogno), il governo sarebbe costretto a far scattare la fase di emergenza che prevede una sensibile riduzione dei consumi. In parte l’austerity è già scattato: dal primo maggio scorso e fino al 30 aprile 2023, le temperature negli uffici pubblici non potranno essere superiori ai 19 gradi di inverno e inferiori ai 27 d’estate. Ma il governo è pronto ad ampliare questi limiti anche alle abitazioni e agli uffici privati (fino a due gradi in meno). La riduzione dei consumi passa anche dall’illuminazione pubblica: verranno spenti i lampioni sulla rete stradale cittadina ed extra-urbana.