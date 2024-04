Rc auto, assicurazioni alle stelle: aumenti record, anche per l'usato

Assicurazione RC auto alle stelle: stangata per oltre 780 milioni di euro l'anno

In Italia, gli automobilisti si trovano ad affrontare un duro colpo al portafoglio a causa dell'assicurazione auto. Ma come mai i rincari colpiscono anche le auto più vecchie? Come riporta Today Economia, a febbraio il premio medio ha registrato un rincaro del 6,5 per cento rispetto all’anno precedente, confermando il trend al rialzo degli ultimi due anni. Ma la notizia peggiore è che la stangata potrebbe proseguire anche per il resto del 2024, portando il costo medio di una polizza auto ben oltre i 395 euro rilevati dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) nel secondo mese dell’anno.

Le cause

Alle tradizionali cause però di recente se n’è aggiunta un’altra: la crisi del Mar Rosso, che sta allungando i tempi di consegna dei pezzi di ricambio facendone lievitare i prezzi: una batosta da 780 milioni di euro l’anno, pari a circa 24 euro in più a polizza rispetto alle tariffe di febbraio 2023, ha denunciato il Codacons. Sui rincari Rc auto sta pesando anche l'aumento dei furti di auto mentre la stessa cosa non possiamo dire per il numero di incidenti, diminuiti dell’1 per cento nel primo semestre del 2023 (dati Aci-Istat). Negli ultimi anni i ladri di auto da dilettanti si sono trasformati in professionisti. Basti sapere che nel 2023 i furti sono aumentati del 7 per cento.

L'usato

Dietro ai rincari dell’assicurazione auto c’è però un altro fattore da non sottovalutare, il ritorno di interesse degli italiani per le auto usate. Sempre più italiani scelgono di acquistare un’auto usata, non solo per la convenienza economica ma anche perché ci troviamo in un momento di transizione green piuttosto delicato. Gran parte degli automobilisti preferisce temporeggiare prima di passare all’ibrido o all’elettrico, in attesa di una tecnologia migliore, di una più ampia possibilità di scelta ma anche di prezzi meno proibitivi. Basti sapere che nel 2023 per ogni auto nuova ne sono state acquistate 1,8 usate. Spopolano quelle a metano perché inquinano meno e sono esenti dai blocchi del traffico, con un rapporto usato/nuovo pari a 35,5.