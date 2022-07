Rcs, i ricavi fanno sorridere Cairo: ma crolla l'utile netto (-37,4%)

Gruppo Rcs, ricavi in crescita a quota 445,7 mln di euro

L’inizio del 2022 si è ancora caratterizzato per la prosecuzione dell’emergenza sanitaria. A partire dal mese di febbraio la situazione ha iniziato a migliorare sia in Italia che in Spagna consentendo l’accelerazione di una fase di progressiva significativa riduzione delle limitazioni.

In questo contesto, nel primo semestre del 2022 il Gruppo ha continuato a generare flussi di cassa positivi e ha conseguito ricavi ed EBITDA ante oneri non ricorrenti in crescita rispetto al 2021. L’EBITDA è positivo e pari a 60,6 milioni, impattato da un incremento dei costi della carta e di altri fattori produttivi di circa 10 milioni. L’EBITDA ante oneri non ricorrenti, pari a 71,9 milioni, risulta in crescita di 3,4 milioni rispetto al pari periodo del 2021.

I ricavi netti consolidati di Gruppo al 30 giugno 2022 si attestano a 445,7 milioni, in aumento di 23,9 milioni rispetto al 30 giugno 2021. Al miglioramento hanno contributo la crescita dei ricavi pubblicitari e dei ricavi diversi. I ricavi digitali, che ammontano nel complesso a 95,7 milioni, rappresentano circa il 21,5% dei ricavi complessivi. I ricavi pubblicitari sono pari a 175,1 milioni (164,1 milioni nel primo semestre 2021), con un andamento positivo, rispetto al semestre analogo dell’esercizio precedente, sia in Italia sia in Spagna. La raccolta pubblicitaria complessiva sui mezzi on-line si attesta nel primo semestre 2022 a 67,4 milioni, pari a circa il 39% del totale dei ricavi pubblicitari.

I ricavi editoriali e diffusionali sono pari a 178,5 milioni (180,2 milioni nei primi sei mesi 2021). Entrambi i quotidiani italiani confermano a maggio 2022 la loro posizione di leadership diffusionale nei rispettivi segmenti di mercato. A fine giugno la customer base totale attiva per il Corriere della Sera (digital edition, membership e m-site) è risultata pari a 436 mila abbonamenti. La customer base dei prodotti pay Gazzetta (che include i prodotti G ALL, G+, GPRO e Magic) ha chiuso a fine giugno 2022 con 89 mila abbonamenti.

In Spagna, Marca ed Expansion confermano anche a giugno 2022 la loro posizione di leadership diffusionale cartacea nei rispettivi segmenti di mercato (Fonte: OJD). Continua la crescita degli abbonamenti digitali che a giugno 2022 si attestano a circa 93 mila abbonamenti per El Mundo e 46 mila abbonamenti per Expansion.

I ricavi diversi ammontano a 92,1 milioni (77,5 milioni nel primo semestre 2021). L’EBITDA del primo semestre 2022 è positivo e pari a 60,6 milioni, in decremento di 7,3 milioni rispetto al primo semestre 2021, Gli oneri e proventi non ricorrenti netti sono negativi per 11,3 milioni (-0,6 milioni nel primo semestre 2021) e includono per 10 milioni gli oneri imputabili alla transazione del contenzioso relativo al complesso immobiliare di via Solferino/San Marco/Balzan.