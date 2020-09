Recovery Fund, il conto sale a 700 miliardi. Rumors

Un assalto alla diligenza 4.0 che triplica la spesa totale: invece che dei 207 miliardi messi a disposizione dall’Europa con il Recovery Fund servirebbero quasi 700 miliardi. È questo il quadro, scrive oggi Repubblica, con il quale si dovranno confrontare il ministero del Tesoro e Palazzo Chigi quando, dopo le elezioni, dovranno cominciare a fare una sintesi delle oltre 500 proposte in vista delle scadenze imposte dal Bruxelles per l’erogazione dei fondi.

La città e il territorio hanno acceso la fantasia dei ministeri. Del resto di fronte allo sfascio dei nostri quartieri come avrebbe potuto essere altrimenti? Ed ecco, racconta ancora Repubblica, che si propongono le “Foreste urbane resilienti”: 2,5 miliardi da spendere in un anno in 14 città per “migliorare vita e benessere dei cittadini”.

L’inquinamento e il CO2 ci stanno stritolando? Cento milioni in 5 anni per il progetto “Aria pulita re-ispiriamoci” e dovrebbe andare meglio. Anche i Trasporti mettono sul tavolo un progetto futuribile: con 597 milioni in dieci anni si preparerà la rete stradale alla transizione verso i veicoli connessi e automatizzati.