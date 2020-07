Recovery Fund: intesa vicina sui 750 mld. In cambio pochi tagli nel bilancio

Sono i giorni più caldi in Europa, non tanto a livello climatico, ma per il peso delle decisioni che da Bruxelles stanno per essere prese. Von der Leyen insiste sulla sua proposta per il Recovery Fund e chiede - si legge sul Sole 24 Ore - una decisa accelerata per chiudere l'intesa, mettendo in programma un pre vertice già il prossimo 8 luglio. Ci saranno: il presidente del Consiglio Europeo Michel, quello del Parlamento Europeo David Sassoli e in rappresentanza della presidenza di turno dell'Ue tedesca siederà al tavolo anche Angela Merkel.

"Sarà necessaria - ha scritto la presidente dell'Ue in una nota - una forte leadership politica per portare a buon fine questo lavoro". Nonostante la cifra enorme che sta per essere stanziata, l'ipotesi più accreditata è che restino 750 i miliardi del pacchetto di aiuti, Von der Leyen non è intenzionata a tagliare troppo comunque il bilancio totale dell'Ue. La cifra inizialmente prevista di 1.100 miliardi si dovrebbe alla fine aggirare tra 1.050 e 1.094 miliardi. Questa decisione potrebbe accontentare anche Ungheria e Polonia, che continuerebbero ad usufruire dei fondi strutturali senza mettere il bastone tra le ruote per il Recovery Fund.