Regolamentazione ADM: le linea guida da seguire per i giochi online in Italia

Linee Guida dell'ADM per i giochi online in Italia: regole, licenze e sicurezza

Le funzioni dell'ADM, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sono correlate direttamente al settore del gioco pubblico, di cui essa ha il controllo e di cui detiene le funzioni statali. Inoltre, restano anche alcune delle tradizionali e classiche competenze sui prodotti che derivano dalla lavorazione del tabacco.

L'obiettivo dell'ADM è quello di far muovere gli utenti interessati e vicini al settore del gioco in un ambiente sicuro e regolamentato, che sia all'avanguardia dal punto di vista tecnologico e che sia costantemente controllato e monitorato. Entrando in contrasto con qualsiasi azione e fenomeno illegale in questo senso, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli traccia il percorso e le linee guida da seguire per lo sviluppo del settore e per la verifica del corretto comportamento degli operatori.

Ad oggi è facile riscontrare sul web che in questo segmento di mercato esistono molte piattaforme che offrono servizi molto simili, come conferma anche la tabella con i migliori casinò online italiani di uno dei comparatori più famosi di questo settore. Ciononostante, ogni operatore ha caratteristiche proprie e punti di forza molto spesso unici.

La procedura per acquisire una licenza

Prima di andare ad elencare i requisiti necessari per ottenere una licenza per poi poter operare nel settore del gioco, occorre sottolineare che i costi per acquisirla sono decisamente elevati, più di qualsiasi altro Paese nel mondo. In questo senso, infatti, per una licenza novennale mediante il pagamento di tre canoni, con l'approvazione del nuovo decreto legislativo, la spesa può raggiungere anche i 7 milioni di euro complessivi. Oltre a determinate capacità di spesa, per essere in possesso di una licenza occorre l'esercizio dell'attività di gestione in uno dei Paesi dello spazio economico europeo con un fatturato perlomeno di un milione e mezzo di euro nell'ultimo biennio.

Inoltre, sono necessari capacità tecnico-infrastrutturali, requisiti di affidabilità, la residenza delle infrastrutture tecnologiche in uno degli Stati Membri e la costituzione in forma di società capitali. Ovviamente, l'operatore sarà chiamato a stipulare un contratto con il giocatore, che avrà la possibilità di accedere alle piattaforme di gioco online solamente una volta terminata la fase di registrazione ed inseriti i propri dati personali.

Le misure di sicurezza che gli operatori devono seguire per garantire un ambiente di gioco legale e sicuro

A proposito di dati personali, una delle priorità dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è proprio la sicurezza dell'ambiente nel quale si muovono i giocatori. Per questo motivo le migliori piattaforme di casinò online ad oggi utilizzano tecnologie di crittografia avanzate. Queste ultime, infatti, rendono la vita degli hacker sempre più difficile, quasi impossibile.

Per garantire la massima sicurezza ai propri clienti, inoltre, moltissimi portali adoperano l'autenticazione a due fattori, ovvero un tipo di sistema che richiede un codice via SMS ogni volta che viene effettuato l'accesso sulla piattaforma. Quest'ultima per essere sicura non può non garantire anche metodi di pagamento sicuri ed affidabili, tra i quali rientrano portafogli elettronici, bonifici bancari e carte di credito. Tra le più sicure troviamo senza ombra di dubbio PayPal, ad oggi utilizzato da un numero elevatissimo di persone in Italia, Neteller, Skrill e carte prepagate come la PostePay.

Le differenze tra i casinò online italiani e quelli esteri

Secondo quanto riportato da diversi studi effettuati ultimamente da esperti del settore, in moltissimi casinò online di altri Paesi troviamo più di 5mila giochi totali, di cui più di 4800 sono slot machine, le attività ludiche più popolari e in voga su questi tipi di piattaforme. Particolarmente apprezzata dagli utenti italiani è anche la sezione Live, considerata molto positiva e all'avanguardia.

Con questa modalità, infatti, è possibile giocare in tantissime e diverse sale, nelle quali ritroviamo anche giochi tipici e tradizionali del casinò caratterizzati da particolari varianti. Pur essendo molto affidabili, le piattaforme offshore presentano una regolamentazione molto meno ferrea e stringente rispetto a quella che riguarda i casinò regolati dall’autorità nazionale. Altri fattori che portano i giocatori a preferire una piattaforma di gioco non appartenente al governo nazionale sono il maggior numero di promozioni e l'assenza di tassazioni sulle vincite.