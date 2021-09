Renault, De Meo: "Non immagino fusione con Nissan ma spero alleanza evolverà"

"Nissan-Renault? Non immagino una fusione perché non sono sicuro che abbia senso. Vedo invece molta più collaborazione, e questo sarà possibile solo se l'alleanza evolverà". Luca De Meo, in una lunga intervista al Sole 24 Ore in edicola oggi 8 settembre, riportata da Radiocor, guarda allo storico partner giapponese, ma apre un confronto costruttivo che tenga conto dei nuovi obiettivi tracciati nel piano presentato a inizio anno.

Il manager è pronto ad accompagnare il gruppo in questo processo non appena le condizioni lo permetteranno ('per le restrizioni Covid non ci vediamo da piu' di un anno'). Arrivato a luglio di un anno fa, De Meo ha dovuto raccogliere un'eredità assai complessa da gestire con una pandemia capace di generare perdite per 8 miliardi di euro nel 2020.

Ma il manager, partito proprio da Renault, cresciuto nella Fiat di Sergio Marchionne e maturato nel gruppo Volkswagen prima e in Seat dopo, nel giro di pochi mesi ha individuato le priorità, creando le basi per una vera e propria Renaulution, il piano che promette di fare della Losanga il marchio più verde in Europa.